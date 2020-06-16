В Минтрансе Карелии рассказали о ремонте дороги «Петрозаводск-Суоярви»

В Карелии продолжается ремонт дороги «Петрозаводск-Суоярви». Год назад в ходе ремонта на трассе заменили почти 35 километров асфальта.

В этом сезоне дорожники ООО «ПСК «Строитель» заменят участки покрытия от 33 километра дороги до границы Суоярвского района. Общая протяженность - 28 километров. По сообщению пресс-службы республиканского Минтранса, на 90-м километре трассы сейчас выполняют водоотведение. Когда вода спадет, рабочие заменят водонасыщенный грунт и займутся устройством новой дорожной одежды.

На этом работы не заканчиваются. В 2021 году на трассе планируется отремонтировать участок с 25 по 33 километры. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. В качестве временных мер в этом сезоне здесь предусмотрено фрезерование и восстановление поврежденных фрагментов дороги.

В 2021 году также отремонтируют участок от федеральной трассы «Подъезд к аэропорту «Петрозаводск» до поселка Чална.

В период с 2020 по 2024 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Карелии предусмотрен ремонт более 1086 километров региональных трасс.

Фото: Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК