В Минтрансе Карелии пояснили, почему не на всех дорогах ловит сотовый

Жители Карелии под одним из постов в паблике Минтранса региона поинтересовались, почему не ловит телефон на дороге Тикша-Реболы-Муезерский-Гимолы.

В региональном Минтрансе объяснили, что устойчивым сигналом сетей сотовой связи автомобильных дорог (по принципу «хотя бы одним из операторов») составляет не менее 82% на дорогах федерального значения и 63% на региональных дорогах. Расширение зон покрытия осуществляют операторы сотовой связи.

«Учитывая незначительные объемы автомобильного трафика на отдельных участках автомобильных дорог регионального значения, в том числе в направлениях пгт Муезерский, с. Реболы и п. Тикша, строительство на них новых объектов сотовой связи в среднесрочной перспективе не планируется», - ответили в министерстве.

Ответ привел в ужас подписчицу паблика ведомства.

«Просто ужас, правительство Карелии полностью вычеркнуло с карты Карелии Муезерский район. Там не нужны хорошие дороги, не нужна связь, не нужна медицина и образование. И это приграничная территория, и самый молодой район Карелии. Правительство Карелии загнало в угол жителей района, чтобы они сами выживали и расхлебывались с бездействием властей».