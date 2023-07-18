Приходящих в карельский поселок пятнистых оленей хотят отловить

Пятнистые олени с недавнего времени стали частыми гостями в поселке Харлу. Во вторник, 18 июля, в администрации сельского поселения решали их судьбу, написали в группе администрации Харлуского сельского поселения ВКонтакте.

Местные власти провели рабочую встречу с представителями Карельского зоопарка из Сортавалы. В итоге решили, что скоро оленей отловят и перевезут на новое место жительства.

- Животные будут обездвижены снотворным, чтобы не причинить им психологическую и физическую травму. Все необходимые манипуляции будут проводиться специалистами,

- сказано в сообщении.

Жителей поселка попросили проявить терпение и не мешать отлову и транспортировке животных в естественную среду обитания. // фото: администрация Харлуского сельского поселения, видео: «Автопрокат в Сортавала»/ВКонтакте