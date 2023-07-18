Известного в Карелии зоозащитника наградили

Директору «Первого Петрозаводского Общественного Приюта» Владимиру Рыбалко вручили награду за «Вклад в развитие Республики Карелия». Заслуги зоозащитника отметили власти региона, сообщила мэр Петрозаводска Инна Колыхматова.

Владимир Рыбалко 13 лет руководит приютом для животных. Вместе с сотрудниками занимается отловом, стерилизацией, лечением и содержанием бездомных животных, ищет им новых хозяев, проводит просветительскую деятельность.

Петрозаводск сегодня один из самых благополучных городов России по ситуации с бездомными собаками. Это во многом заслуга Первого общественного приюта. За счет грантов и за свои собственные деньги его волонтеры за последние три года стерилизовали более 200 собак, отловленных на промышленных площадках города. // фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте