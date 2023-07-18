Неправильная парковка привела к эвакуации автомобилей с улицы Герцена

В понедельник, 17 июля, прошел рейд ГИБДД на улице Герцена в Петрозаводске. Были выявлены неправильно припаркованные автомобили, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, три автомобиля остановились у тротуара, при этом расстояние от них до сплошной линии разметки не превышало трех метров. Таким образом, было затруднено движение других транспортных средств.

Автомобили были эвакуированы на специализированную стоянку. Водителям придется заплатить штраф в размере 2000 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска