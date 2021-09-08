08 сентября 2021, 17:17
Общество

В микрорайоне Петрозаводска два дня будут отключать электричество

Реконструкция кабельно-воздушной линии электропередачи в Соломенном находится в завершающей стадии

В Соломенном 9 и 10 сентября будут отключать электричество. Отключения пройдут с 11 до 14 часов каждого дня. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».

Отключение от ресурса коснется потребителей, проживающих по улицам: Анны Романовой, Логмозерская, Рабочая, Борнаволокская, Любы Тумановой, Алексеевская, Ряпушковая, пр. Камышовый, наб. Логмозерская, пр. Тихий, пр. Юхновский, пр. Рыбацкий, пр. Камышовый, пр. Гапнаволокский, пр. Светичский.

Временные неудобства связаны с процессом реконструкции кабельно-воздушной линии электропередачи, который находится в завершающей стадии. Горожан попросили с пониманием отнестись к ситуации. Фото pixabay.com/Free-Photos

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