В МФЦ портреты к шествию «Бессмертного полка» напечатают бесплатно

Портреты к шествию «Бессмертного полка» помогут бесплатно напечатать в МФЦ всем желающим. Соответствующее поручение дал глава региона.

Для этого потребуется с 28 апреля по 5 мая подать заявку в отделения регионального МФЦ, написал в своем аккаунте Артур Парфенчиков. Подробности предлагают узнавать по телефону: 8 (8142) 33-30-50.

Как мы сообщали ранее, для ветеранов, инвалидов и малоимущих семей штендеры для портретов изготовят бесплатно в «Онежских мастерских» на Андропова, 19, и в «Твоей типографии» на Правды.

В этом году шествие будет проходить в традиционном формате. Программу празднования Дня Победы в Петрозаводске можно посмотреть здесь. (фото ptzgovorit.ru)