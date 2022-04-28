28 апреля 2022, 17:08
В МФЦ портреты к шествию «Бессмертного полка» напечатают бесплатно
Глава Карелии поручил печатать портреты к акции 9 Мая бесплатно всем делающим
Портреты к шествию «Бессмертного полка» помогут бесплатно напечатать в МФЦ всем желающим. Соответствующее поручение дал глава региона.
Для этого потребуется с 28 апреля по 5 мая подать заявку в отделения регионального МФЦ, написал в своем аккаунте Артур Парфенчиков. Подробности предлагают узнавать по телефону: 8 (8142) 33-30-50.
Как мы сообщали ранее, для ветеранов, инвалидов и малоимущих семей штендеры для портретов изготовят бесплатно в «Онежских мастерских» на Андропова, 19, и в «Твоей типографии» на Правды.
В этом году шествие будет проходить в традиционном формате. Программу празднования Дня Победы в Петрозаводске можно посмотреть здесь. (фото ptzgovorit.ru)