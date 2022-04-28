Россиянам рассказали, как обезопасить детей от взрослого контента

Для детей, как и для взрослых, просмотр контента на видеохостинге YouTube остается самым популярным видом интернет-серфинга. На сайте проще всего искать что-то по делу или же включать для фона. И часто, пытаясь найти мультфильмы, маленькие юзеры сталкиваются с тем, что не положено им по возрасту. Например, с фейковыми новостями, сценами жестокости и насилия.

О том, как уберечь ребенка от того, до чего он не дорос, рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По ее словам, площадка YouTube является первым выбором родителей, когда возникает вопрос о том, где найти для ребенка мультфильмы. Хотя давно есть возможность смотреть их на других площадках, причем бесплатно.

Еще в 2020 году «Союзмультфильм» предусмотрительно полностью перевел свою «золотую коллекцию» с Youtube на площадки популярных онлайн кинотеатров – Okko, Кинопоиск, Premier, оставив возможность бесплатного просмотра по многим позициям. Использование нами Youtube при этом было переформатировано: сейчас для «Союзмультфильма» это один из инструментов общения со зрителем, привычный, работающий, но далеко не основной. Там можно увидеть отдельные эпизоды новых мультсериалов, а также различный допконтент: документальные проекты, ролики, специальные серии. Для нас это, скорее, инструмент вовлечения – посмотрев пару серий какого-либо проекта, зритель, очевидно, захочет продолжения. И в этом случае мы уже приглашаем его на другие площадки: популярные детские телеканалы или видеосервисы,

– отметила Юлиана Слащева.

По словам Юлианы, полностью оградить детей от взрослого контента нельзя. И это опасно – ведь травмировать детскую психику может даже маленькая деталь.

У видеохостинга огромная аудитория, среди которой традиционно много детей и подростков, психика которых очень подвижна. Да, у Youtube высокие требования к безопасности контента, но полностью исключить попадание контента, содержащего «заряженные» видео, нельзя,

– считает руководитель «Союзмультфильма».

Хоть политика сайта и направлена на защиту детской психики, последнее слово всегда остается за родителями. Эксперт настаивает: надо внимательнее относиться к тому, что смотрят дети.

Различных видеоматериалов сейчас в разы больше. Нужно обращать внимание на возрастную маркировку мультфильмов, время суток, в которое ребенок смотрит контент.

Глава студии так же отметила то, что российская мультипликация по-прежнему сохраняет приверженность традиционным ценностям: семье, любви и дружбе. И этих традиций авторы «Союзмультфильма» намерены придерживаться и в дальнейшем.