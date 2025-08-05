5 августа в Медвежьегорском районе открылась Вахта памяти, посвященная Карельскому фронту и 80-летию Победы. На открытии Вахты Памяти торжественно подняли флаги под гимн России. Для участников организовали специальную фотовыставку.

На большом поле судебные приставы из Карелии, Самарской, Ленинградской, Ростовской областей, Москвы, Бурятии, Свердловской области, Краснодарского и Красноярского краев и других регионов разбили палаточный лагерь. На территории лагеря установлены биотуалеты, душевые кабины с привозной водой, есть своя парковка и служба охраны.

Более 250 активистов из числа приставов будут в течение 10 дней проводить поисковые работы в близлежащих деревнях. 14 августа останки погибших красноармейцев торжественно захоронят.

Движение поисковиков среди приставов работает с 2017 года. Сейчас на специальной военной операции находятся порядка 300 специалистов этого ведомства, 34 из них погибли. © «Петрозаводск говорит»