Ошибка полицейских обернулась для пенсионерки штрафом

5 августа в Верховном суде Карелии поставили точку в странной истории с задержанием пенсионерки Аллы Чохели, которую полицейские перепутали с двадцатилетней воровкой. Решением Петрозаводского городского суда Чохели была признана виновной в административном правонарушении, и ей был назначен штраф в 2 тысячи рублей. Женщина, уверенная, что стала жертвой случайного стечения обстоятельств, и с ней стражи порядка поступили несправедливо, решила обжаловать решение горсуда в Верховном суде РК.

Вечером 17 июня 2025 года пенсионерка вышла из своего дома и наткнулась на полицейскую машину. Полицейские ее окликнули. По версии Чохели, она ускорила шаг, по словам одного из двух полицейских Михаила Белоутова, женщина попыталась убежать.

Петрозаводчанку задержали и предложили сесть в машину, чтобы проехать к магазину «Магнит» для опознания. У полицейских была ориентировка на предполагаемую воровку: молодая женщина 20-25 лет, темные волосы, фиолетовая куртка. Алла Чохели никуда ехать не хотела. По ее словам, она испугалась. Хоть пенсионерку было трудно перепутать с двадцатилетней женщиной, ей надели наручники, затолкали в машину и отвезли для опознания в «Магнит».

За неповиновение полиции, а пенсионерка, действительно, пыталась сопротивляться, женщину задержали на ночь, а утром в городском суде ее признали виновной в административном правонарушении.

Анита Федоткова, представляющая интересы Чохели, еще на первом заседании в Верховном суде Карелии обратила внимание, что видеорегистраторы и у Белоутова, и у его напарника стали работать уже после того, как женщина оказалась в наручниках. Другими словами, не было свидетельств того, представлялись ли полицейские пенсионерке, насколько корректно они себя вели, действительно ли Чохели пыталась сбежать. В этих обстоятельствах судья Верховного суда РК Владимир Коваленко согласился допросить двух свидетелей, давших показания в полиции, и запросил в МВД записи с видеорегистраторов сотрудников полиции, которые осуществляли задержание Аллы Чохели.

В суд пришла только одна из двух свидетелей. Женщина из окна четвертого этажа видела, как полицейские беседовали с Чохели. По ее словам, сначала все было спокойно. Затем свидетельница отошла от окна, а, когда услышала крики, то вновь заинтересовалась происходящим:

«Женщина очень сильно кричала, … убегала, сопротивлялась. Полицейские вообще ее не трогали».

Сложно, конечно, представить, как можно сопротивляться полицейским, которые тебя не трогают. Свидетельница рассказала, что затем Чохели силой затолкали в полицейскую машину и увезли. Представились ли полицейские Чохели, показывали ли ей свои удостоверения, свидетельница не знает.

На запрос суда из МВД по РК ответили, что все имеющиеся видеозаписи были предоставлены ранее, а начало задержания не удалось записать «ввиду долго включения видеорегистраторов». Михаил Белоутов рассказал, что он и его коллега просто поздно смогли включить кнопку видеорегистратора. По его словам, когда они увидели пенсионерку, то поспешили к ней:

«Это произошло в динамике. Не всегда успеваешь включить видеорегистратор».

Белоутов дополнительно пояснил, что в «Магните» пенсионерку даже не стали показывать сотрудникам магазина, так как его напарник посмотрел фотографию воровки и понял, что пенсионерку они доставили зря.

Владимир Коваленко оставил решение Петрозаводского городского суда в силе. В общем, Алле Чохели придется заплатить штраф за неповиновение полиции. Она сказала, что намерена обратиться в кассационную инстанцию и добиться проверки правомерности действий полицейский через прокуратуру республики. © «Петрозаводск говорит»