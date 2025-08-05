Парфенчиков проверил ход капремонта петрозаводской школы № 29

4 августа Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил ход капитального ремонта в петрозаводской школе № 29. Ремонт на объекте ведут по национальному проекту «Молодежь и дети» при софинансировании из регионального бюджета. Часть работ удалось выполнить ещё в прошлом году. Сегодня полностью завершен ремонт фасада здания.

Цветовую гамму фасада определяли вместе с родителями школьников – выбрали спокойную палитру, а вот внутри школа будет яркой. Работы ведут в соответствии с графиком – планируем, что уже в следующем году 1 сентября ребята пойдут в обновленную школу,

– рассказала глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

В этом году в школе ремонтируют инженерные системы: электро- и водоснабжение, водоотведение, канализацию, отопление и вентиляцию, а также внутренние помещения, кровлю и отмостку. Согласно муниципальному контракту завершить капитальный ремонт необходимо до конца года. На период работ ученики школы проходят обучение в соседних образовательных учреждениях.

Во время ремонта наши воспитанники учатся в двух школах – в гимназии № 17 и Университетском лицее,

– поделилась директор школы № 29 Галина Сталевская.

Для обеспечения антитеррористической безопасности за счет регионального бюджета в школе также установят систему оповещения.

В 2022 году именно в Карелии – в Шуйской школе – мы вместе с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым дали старт федеральной программе капитальных ремонтов школ. На тот момент у нас уже действовала региональная программа. Сегодня мы продолжаем шаг за шагом работать над тем, чтобы наши школы превращались в современные учебные заведения,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что к 60-летию петрозаводской школы № 29 в следующем году дети пойдут фактически в новое здание.

От старой школы остались только стены – кирпичные корпуса, все остальное меняем и обновляем. Несмотря на федеральное финансирование каждая школа требует серьезных затрат из регионального бюджета,

– сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, что в 2025 году по нацпроекту «Молодежь и дети» капитальные ремонты проводят в 14 школах в 8 муниципальных образованиях Карелии. На шести объектах работы продолжаются с прошлого года. Это школы № 12, 29, 35 и 45 в Петрозаводске, а также школы в Лахденпохье и Кончезере.

В 2025 году к списку ремонтируемых школ добавились ещё восемь учреждений: школы № 3 в Кеми, № 7 и № 39 в Петрозаводске, № 4 в Сегеже, № 3 в Беломорске, а также школы в посёлках Кубово, Авдеево (Пудожский район) и Ляскеля (Питкярантский округ).

Кроме того, масштабные работы продолжаются и в петрозаводской школе № 3, ремонт которой завершается за счет средств регионального бюджета.

Отметим, что программа капремонта школ была инициирована президентом Владимиром Путиным на съезде «Единой России» в 2021 году. В минувшем году в Послании Федеральному Собранию глава государства поручил включить в нее также учреждения профобразования и детские сады.

Фото: управление пресс-службы Главы Республики Карелия