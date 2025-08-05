«Как обухом по голове»: в Карелии закрывают школу

Текст: Елена Малишевская, фото: Алла Павлова

Сегодня, 5 августа в поселок Панозеро Кемского района приехали представители районной администрации, срочно собрали родителей и сообщили им о закрытии школы. Детей предлагается отправить в Кемский интернат, за сто километров от родителей. Панозерцы в шоке - ведь им обещали, что местная школа не закроется, и вот за 26 дней до начала учебного года пришло такое известие.

«Как обухом по голове! Даже персонал школы не предупредили - они тоже в шоке. Промыли тепловую систему, готовились к началу учебного года, и вот на тебе»,

- рассказала нам жительница Панозера Алла Павлова.

Дочь Аллы Павловой 1 сентября должна пойти в 8 класс - в нем всего две девочки. Они сами категорически не хотят учиться в интернате, а родители просто в ужасе.

«Как мы своих детей, особенно девочек, отправим за сто километров от себя?!»,

- задают риторический вопрос родители школьниц.

Младшему сыну Аллы шесть лет, через год он тоже должен пойти в школу. Возникает вопрос: в какую? Представительница Кемской администрации на этот вопрос ответила, что «можно его оставить на домашнем обучении».

«Я была в таком оцепенении, что даже не уточнила, что это значит. Какое домашнее обучение? Это мне самой с ним надо будет заниматься? А что я могу дать, учитывая сложность современных школьных программ...»,

- рассказывает Алла Павлова.

Поводом для закрытия школы сегодня районная администрация назвала аварийность здания, которая, по словам чиновников, составляет 63 процента. Дескать, если потолок обвалится, кто будет отвечать: «Мы в тюрьму не хотим». И это новая версия во всей эпопее с закрытием панозерской школы, которая длится уже более полутора лет. В 2024 году, когда власти хотели закрыть это учебное заведение, причинами назывались и малое количество учеников, и невовлеченность коллектива в патриотическое движение.

«Нет Движения первых, не реализуется программа «Орлята России», нет военно-патриотического движения «Юнармия», ЮИД, с 2022 года не организуется летний отдых, не создан школьный театр, нет кружков по шахматам и робототехнике»,

- говорилось в ответе администрации Кемского района на запрос из Заксобрания Карелии.

«Нам сегодня представительница районной администрации сказала, что нужно 48 миллионов рублей, чтобы отремонтировать школу, а в бюджете таких денег нет»,

- сообщила Алла Павлова.

Школу ремонтировать не собираются, ее просто закроют. А ведь это не просто школа, а единственный очаг культуры в поселке - клуба в Панозере нет. Здесь проводились праздники, здесь всегда был участок для голосования на выборах.

«Интересно, в сентябре где они выборы проводить собираются? На улице? Панозерцы - народ суровый, недавно мы все проголосовали против создания Кемского округа. Можем вообще саботировать все будущие выборы, если школу закроют»,

- рассказали нам жители поселка.

Действительно, панозерцы - закаленный народ в процессе борьбы за свое существование. Именно они оказываются осенью и весной отрезанными от мира, потому что обещанный паром строят и перестраивают уже несколько лет.

«Нас, похоже, вообще решили со свету свести. Уничтожить поселок. Но мы еще живы!»,

- говорят панозерцы.

Есть еще небольшая надежда у жителей поселка, что закрытие школы - акт самоуправства Кемской районной администрации. Ведь прошедшей зимой республиканские власти обещали: школа закрыта не будет. Ждем официальной реакции на эту новость от министерства образования Карелии. © «Петрозаводск говорит»