Власти Карелии добиваются закрытия школы в Панозере любыми способами

Текст: Елена Малишевская

Родители учеников школы в поселке Панозеро Кемского района категорически против закрытия учебного заведения. Свою позицию они единогласно высказали на собрании еще в мае. Впрочем, они уверены, что их мнение ничего не решает: в школе уже собирают мебель для перевозки в Кемь. Им самим пока предложено два варианта: или переезжать семьями в Кривой порог, или отправить детей в Кемскую школу, где они будут жить в интернате. Ни то, ни другое, по словам жителей Панозера, для них не приемлемо. Министерство образования Карелии пока отмалчивается.

Жительница Панозера Анастасия Миренкова рассказала, что ее дочь 1 сентября должна пойти в седьмой класс. Сама мысль, что девочка уедет за сотню километров и будет жить одна в интернате, маму повергает в ужас.

«Как я ее одну отправлю в Кемь? Она на второй же день будет плакать и проситься домой. И это девочка! Как я могу ее оставить в интернате?»,

- делится своей тревогой Анастасия.

Из семи учеников Панозерской школы – четыре девочки и трое парней. Но районные власти мало озабочены гендерной статистикой, для них главное основание для закрытия – мало школьников.

«В МБОУ Панозерской ООШ наблюдается уменьшение контингента, в 2023-2024 годах обучалось 8 человек, в 2024-2025 учебном году планируется обучаться 7 человек»,

- говорится в ответе администрации Кемского района на запрос из заксобрания Карелии.

Вот так, сухо и беспристрастно. Школьники – это контингент, и наблюдается его уменьшение.

Впрочем, не только количество детей приводится в качестве довода в пользу закрытия школы. Также районные власти говорят о низких показателях: «Уровень обученности детей от 41 до 45%, качество – от 21 до 41%, средний балл – от 3,3 до 3,6». А еще пишут о «низкой социализации».

«Нет Движения первых, не реализуется программа «Орлята России», нет военно-патриотического движения «Юнармия», ЮИД, с 20022 года не организуется летний отдых, не создан школьный театр, нет кружков по шахматам и робототехнике».

При этом администрация Кемского района подчеркивает, что учебный план выполняется, а вот внеклассная работа – нет. Пятеро учителей, работающих на полные ставки, и два совместителя, по мнению чиновников, не справляются. Хотя достаточно беглого взгляда на группу Панзерской школы в ВКонтакте, чтобы увидеть активную деятельность коллектива: и в походы ходят, и военно-патриотические мероприятия проводят, и праздники устраивают, и на мастер-классах дети занимаются. Что-то не сходится одно с другим.

На мой запрос в Министерство образования Карелии пресс-служба ведомства сообщила следующее:

«Первый заместитель министра образования и спорта Карелии Наталья Владимировна Кармазина вместе с представителями Законодательного собрания республики планирует посетить школу в Панозеро. Рабочая командировка состоится в июне».

До поездки в поселок представители министерства комментарии давать отказываются. А вот в самом Панозере уверены, что эта командировка, как и проведенное в школе собрание, будет пустой формальностью. По информации от родителей, школьную мебель уже намывают и собирают для отправки в Кемь.

«У нас знакомая работает техничкой в школе, она рассказывает, что шкафы, парты пересчитывают, моют и готовят к погрузке. Значит, решение уже принято? Зачем нас тогда водят за нос, дают надежду на какой-то другой исход?»,

- задают вопросы родители учеников.

На прошлой неделе в Панозеро приезжал глава Кривопорожского поселения Александр Сухан: обошел все семьи, в которых есть школьники, и предложил переехать к нему в поселок. В Кривом пороге пока еще работает школа, и жилье семьям предоставят.

«Конечно, Сухан не по своей инициативе нас к себе зовет. Это Кемская администрация от него требует. А какое жилье он нам даст? Развалюхи, в которых точно надо делать ремонт. А где мы будем работать? Нет в Кривом пороге никакой работы»,

- жалуются жители Панозера.

Некоторые жители поселка – у которых дети уже выросли, считают, что родители учеников должны воспользоваться сложной ситуацией и «уехать из этой дыры». Дескать, пусть дети увидят мир и получат лучшее образование в Кеми.

«Увидеть мир – это они так про Кемь говорят! Там тоже уже все развалено. В эту Кемь даже не хочется приезжать, такой страшный и нищий стал город. А уж тем более своих детей отправлять туда учиться»,

- высказывают свое категоричное мнение родители панозерских учеников.

Согласно Федеральному закону «Об образовании» ликвидация школы в сельской местности не может пройти без учета мнения местных жителей. Правда, трактуют такую формулировку, встречающуюся в разных законах, чиновники часто по-своему. Мы это не раз наблюдали при выделении участков под форелеводческие хозяйства: целые поселки собирают подписи «против», отправляют в минсельхоз, а участок все равно выделяется. То есть формально – спросили, тем самым «мнение учли», но решение приняли другое.

Администрация Кемского района утверждает, что решение о закрытии школы еще не принято. И что оно будет выноситься после заключения специальной комиссии. В поселке Панозеро в это не верят. Но и переезжать куда-то отказываются. Посмотрим, как будут развиваться события. // Фото: группа "Панозерская школа" в ВК.