Парфенчиков проверил ход ремонта общежития автотранспортного техникума

4 августа Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил ход капитального ремонта общежития Петрозаводского автотранспортного техникума на улице Мелентьевой. Сегодня на объекте обновляют фасад здания – оборудуют центральное крыльцо. Внутри ремонтируют жилые помещения – устанавливают перегородки и штукатурят стены.

Также на всех этажах здания монтируют электропроводку, системы пожарной сигнализации и оповещения. На крыше демонтирован старый слой мягкой кровли, идет выравнивание пескоцементной стяжкой. Здесь же уже отремонтировали вентиляционные шахты.

Многое в общежитии было сделано ещё в рамках региональной программы. По ней мы выполнили замену окон, ремонт душевых. Благодаря этой работе на объект было проще заходить с федеральными деньгами – уже понятен был фронт предстоящих работ. Ремонт растянут на два года – работы ведут в летний период. В этом году полностью сделаем внешний контур здания и два этажа. Остальное завершим в следующем,

– сказал Артур Парфенчиков.

Ремонт на объекте выполняет ООО «ИМПУЛЬС-ИНВЕСТ». Завершить основные работы подрядчик должен до конца августа, чтобы своевременно заселить студентов. Остальное закончат осенью. На следующий год запланированы ремонты 3, 4 и 5 этажей, а также отмостков здания.

Параллельно подрядчик ведет работы в учебном корпусе техникума на Первомайском проспекте. Там строители сегодня также заняты ремонтом фасада здания – идут подготовка к оборудованию крылец и устройство отмостки. Внутри приступили к монтажу систем пожарной сигнализации и оповещения. Подрядчик заверил, что все необходимые для начала образовательного процесса работы будут завершены в срок. В следующем году в учебном корпусе также планируют отремонтировать системы отопления, помещения первого и цокольного этажей.

Дети должны не только учиться, но и проживать в комфортных условиях. Общежитие автотранспортного техникума по решению Артура Олеговича мы начали ремонтировать в 2021 году, задолго до старта федеральной программы. Сейчас за счет федеральной субсидии по нацпроекту мы ремонтируем кровлю, цокольный и первый этажи. Остальные работы будут продолжены в следующем году. Но все ребята, которые проживают в общежитии, 1 сентября в него заедут,

– подчеркнула министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина.

Как отметила Наталья Кармазина, первые федеральные средства на ремонт общежитий выделяют образовательным организациям, где реализуют федеральный проект «Профессионалитет». В автотранспортном техникуме он действует с 2022 года. Также ремонт общежития и учебного корпуса идет полным ходом в Колледже технологии и предпринимательства, где тоже не первый год реализуют федеральный проект.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия