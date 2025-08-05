В Карелии стабилизировали ситуацию с лесными пожарами

За последние сутки ситуацию с лесными пожарами в Карелии удалось стабилизировать. Об этом сообщил Глава республики Артур Парфенчиков на Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Ситуация с лесными пожарами начинает стабилизироваться. Удалось серьезно улучшить ситуацию в Пудожском районе. Здесь из 13 ранее действовавших очагов возгорания, осталось 4,

– сказал Артур Парфенчиков.

По информации министра природных ресурсов и экологии Карелии Янины Свидской, на сегодняшний день в республике действует 28 природных пожаров. 19 из них локализованы.

В числе действующих имеются 3 крупных пожара, 2 из которых локализованы. Так наконец-то удалось локализовать пожар в Рувозерском участковом лесничестве Лоухского района на площади 872 гектара. Теперь рассчитываем на его ликвидацию. Также локализован пожар площадью 237 гектаров в Муезерском районе. В 92-м квартале Ругозерского лесничества в Муезерском районе – наземная зона возгорания составляет 70 гектаров – туда направляем усиление,

– отметила Янина Свидская.

За вчерашний день возникло 9 новых возгораний на площади 36,6 га – 6 из них произошли из-за гроз, 3 – по вине человека. Накануне – 4 августа – удалось ликвидировать 14 лесных пожаров на площади 204 га. Уже сегодня обнаружили 2 новых возгорания в Беломорском округе.

Сегодня мы планируем локализировать 3 лесных пожара и ликвидировать 9 на площади 94 га. Направляем усиление на тушение сложного пожара в Кемском районе неподалеку от поселка Кривой Порог. Угрозы населенному пункту нет, но дополнительные силы были переброшены туда этим утром. Также надеемся уже сегодня локализовать возгорание,

– доложила Янина Свидская.

В настоящее время в тушении лесных пожаров в Карелии задействованы 307 человек и 67 единиц техники.

Напомним, На территории Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено на всей территории республики. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 тыс. рублей, юридическим лицам – от 600 тыс. рублей.

Запрет на посещение лесов продолжает действовать в Костомукшском округе, Пудожском, Муезерском и Лоухском районах.

Сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия