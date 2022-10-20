В Медвежьегорском районе обустраивают сельскую инфраструктуру

В деревне Толвуя Медвежьегорского района на площадке под компактную жилищную застройку завершаются работы по комплексному обустройству, сообщили в пресс-служб правительства республики.

«В рамках реализации проекта «Комплексное развитие сельских территорий» в Толвуе будут подготовлены 12 земельных участков, оснащенных инженерной инфраструктурой и подъездными путями»,

- рассказал глава регионально минсельхоза Владимир Лабинов, приехавший на место оценить ход работ.

Дополним, объект планируют сдать в эксплуатацию в конец ноября. Как сообщил руководитель строительных работ, осталось установить электроопоры, укрепить дорожные бордюры, а также провести благоустройство территории. Весь необходимый для этого материал закуплен и находится на объекте. Фото: mcx.gov.karelia.ru.