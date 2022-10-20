Александр Розенберг: «Не делайте из кухни трагедии»

Каждый из нас по-своему повар. Хотя бы в душе. И если надоели обычные макарошки из пачки, и хочется праздника – вам к нам!

Специально для телеканала «Ника Плюс» рецептом настоящей итальянской пасты поделился Александр Розенберг, сыровар Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга! Быстро, просто и вкусно!

Международный день повара утвердила Всемирная Ассоциация сообществ Шеф-поваров в 2004 году, он отмечается более чем в 70 странах. В этот день проводятся конкурсы поварского искусства, мастер-классы, лекции, дегустации.

А сейчас специально для женщин диетический рецептик от Александра Розенберга. Захотели кушать? Сыр, фрукт и вода – сочетание этих продуктов быстро утолит голод и позволит оставаться в прекрасной физической форме и не набирать лишний вес!