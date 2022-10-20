20 октября 2022, 13:21
Общество

Для пресечения ДТП автоинспекторы используют новые технологии

Новинка позволяет выявить нарушителя за рулем еще до остановки транспортного средства

На помощь дорожным стражам порядка приходят современные технические средства, позволяющие выявить нарушителя за рулем еще до остановки транспортного средства, сообщили в Госавтоинспеции Петрозаводска.

«С использования планшета автоинспектор подключается к стационарному комплексу автоматической фиксации нарушений, задает параметры поиска. Система анализирует все автомобили, зафиксированные определенной камерой, после чего сопоставляет их с базой нарушителей ГИБДД. Инспектор получает об этом уведомление и останавливает нужное транспортное средство»,

- рассказали алгоритм действий в ведомстве.

К примеру, если запечатленный водитель лишался вправ и срок ограничений еще не вышел, то система выдает об этом сообщение. Так, на днях с помощью новинки был отстранен от управления водитель Subaru, ранее уже лишенный права управления. Также в автоинспекции напомнили, что за повторное подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска.

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Новости
Карелия
ГИБДД
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пресечение нарушений ПДД
Петрозаводск