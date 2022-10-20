Для пресечения ДТП автоинспекторы используют новые технологии

На помощь дорожным стражам порядка приходят современные технические средства, позволяющие выявить нарушителя за рулем еще до остановки транспортного средства, сообщили в Госавтоинспеции Петрозаводска.

«С использования планшета автоинспектор подключается к стационарному комплексу автоматической фиксации нарушений, задает параметры поиска. Система анализирует все автомобили, зафиксированные определенной камерой, после чего сопоставляет их с базой нарушителей ГИБДД. Инспектор получает об этом уведомление и останавливает нужное транспортное средство»,

- рассказали алгоритм действий в ведомстве.

К примеру, если запечатленный водитель лишался вправ и срок ограничений еще не вышел, то система выдает об этом сообщение. Так, на днях с помощью новинки был отстранен от управления водитель Subaru, ранее уже лишенный права управления. Также в автоинспекции напомнили, что за повторное подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска.