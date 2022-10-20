Количество «смертельных» ДТП на трассе «Кола» снизилось

С начала года показатель смертности в ДТП, произошедших на федеральной трассе, сократился по сравнению с прошлым периодом в два раза – с 72 до 36 человек. Такую статистику по двум регионам – Карелии и Мурманской области – предоставили в пресс-службе Упрдор «Кола». Один из факторов, влияющих на снижение уровня аварийности, - повышение безопасности автодороги и деятельность дорожников.

«С начала этого года на семи оборудованных пешеходными переходами и остановками общественного транспорта участках вблизи съездов к населенным пунктам смонтированы новые системы наружного освещения. По согласованию с ГИБДД там же размещены имитирующие красно-синие проблесковые маячки и работающие в автоматическом режиме светодиодные приспособления - «шериф-балки»»,

- рассказали в организации.

Кроме того, специалисты управления отметили, что был введен в эксплуатацию новый светофорный объект в Приладожье. Также увеличилась протяженность участков, оборудованных продольной шумовой разметкой. В этом году ее нанесли в Олонецком и Беломорском районах.

Основными причинами ДТП на федеральной дорожной сети остаются превышение водителями скоростного режима, неправильный выбор дистанции и нарушение правил расположения транспортных средств на дороге. Фото: rk.karelia.ru.