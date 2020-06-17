В Кремле высказались по поводу идеи сократить новогодние каникулы

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение сократить количество новогодних праздничных дней в 2021 году, сообщает ТАСС.

«Есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим»,

— сообщил Песков журналистам.

Как отметил пресс-секретарь, «никакой позиции в Кремле на этот счет нет», а дискуссия на эту тему осуществляется «каждый год в разных проявлениях». Напомним, что с предложением сократить новогодние каникулы ранее выступил член Совета Федерации Андрей Кутепов.