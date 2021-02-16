В Кремле пообещали провести парад Победы в 2021 году

Парад Победы в 2021 году однозначно состоится. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Власти, однако, пока не готовы назвать точную дату проведения парада, приводит слова Пескова РИА Новости.

Парад будет, никаких сомнений нет,

- ответил Песков на вопрос журналистов.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в необычном формате. 9 мая состоялась лишь воздушная часть парада. Наземная же часть была проведена 24 июня, в годовщину первого парада Победы, прошедшего в 1945 году. Фото krasview.ru