16 февраля 2021, 14:19
В Кремле пообещали провести парад Победы в 2021 году
Власти страны пока не определились с датой проведения парада в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне
Парад Победы в 2021 году однозначно состоится. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Власти, однако, пока не готовы назвать точную дату проведения парада, приводит слова Пескова РИА Новости.
Парад будет, никаких сомнений нет,
- ответил Песков на вопрос журналистов.
Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в необычном формате. 9 мая состоялась лишь воздушная часть парада. Наземная же часть была проведена 24 июня, в годовщину первого парада Победы, прошедшего в 1945 году. Фото krasview.ru