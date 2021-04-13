В Кремле не исключили отключения России от Visa и MasterCard

В Кремле допускают, что Россия может быть отключена от западных платежных систем Visa и MasterCard. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о наличии рисков отключения страны от международных платежных систем в связи с западными санкциями.

«Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель незаконными с точки зрения международного права мерами сдерживания России. Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего»,

- процитировал представителя Кремля «Интерфакс».

По его словам, лучшим способом хеджирования рисков является создание систем, компенсирующих отсутствие различных услуг или «форматов сопровождения финансовой деятельности». В качестве примера он привел платежную систему «Мир». По мнению Пескова, система достаточно окрепла и со временем получит глобальное распространение.

«Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться», - сказал он. (фото sharij.net)