В Костомукше волонтеры плетут маскировочные сети для военных

В Карелии не только вяжут теплые вещи для солдат, но и плетут маскировочные сети. В Костомукше в политехническом колледже проходит акция «Сети Победы», студенты вместе с наставниками плетут сети, используя в процессе маскировочную ткань.

«Каждая маскировочная сеть делает невидимыми для средств аэроразведки наших солдат в окопах и командных пунктах. Также маскируют технику на позициях»,

- приводит слова одного из организаторов Максима Куцина паблик «Новости Костомукши».

Добровольцы плетут сети в будни с 18:00 до 21:00 в спортзале общежития колледжа (первый этаж направо от входа). Сегодня, 19 ноября, акция также проходила.



«Не оставайтесь, пожалуйста, равнодушными! Присоединяйтесь! Спасибо! Объемы плетения маскировочных сетей будут только увеличиваться», - обратились к костомукшанам волонтеры.

Также добровольцам нужна маскировочная ткань - не обязательно цвета «хаки», подойдут серые цвета, коричневые, черные, желтые, бежевые. По возможности, ткань должна быть водонепроницаемая. // фото паблик «Новости Костомукши»