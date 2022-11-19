Карельские чиновники примут родных военнослужащих

21 ноября в Карелии пройдет единый день приема семей военнослужащих – мобилизованных и добровольцев. Прием организует региональное отделение Союза женщин России, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Родственников проконсультируют по юридическим, бытовым и финансовым вопросам.

Консультации будут проходить с 16:00 до 18:00. В Петрозаводске прием пройдет на Пушкинской, 5; в Кеми – на Пролетарском проспекте, 38; в Кондопоге – на Заводской, 14; в Костомукше – на Антикайнена, 13; в Лахденпохье – на Советской, 7-а; в Медвежьегорске – на Лесной, 4; в Муезерском – на Октябрьской, 28; в Олонце – на Свирских дивизий, 1; в Питкяранте – на Ленина, 13; в Пудоже – на Ленина, 90; в Сегеже – на Ленина, 9-а; в Сортавале – на площади Кирова, 11; в Калевале – на Советской, 11; в Суоярви – Нухи Идрисова, 10; в беломорске – Ленинской, 9; в Летнереченском – на Набережной, 8; в Сосновце – на Кирова, 4; в Сумском Посаде – в библиотеке на Лесной. // фото: пресс-служба правительства РК