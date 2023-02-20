В Костомукше пожаловались на отсутствие обезболивающих для онкобольных

Жители Костомукши пожаловались на отсутствие обезболивающих препаратов для онкологических больных, в частности, пластыря Фендивия и трамадола. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сказал, что заранее предвидел такую проблему. По его словам, пришлось поменять систему снабжения онкологических больных наркотическими препаратами.

«В 2022 году мы закупили весь спектр лекарственных наркотических препаратов через паллиативный центр. И поэтому Костомукша должна и обязана этих больных переводить в статус паллиативных больных онкологических, и таким образом обеспечивать»,

- сказал Охлопков. По его информации, в Костомукше 14 онкологических больных, нуждающихся в наркотических лекарственных препаратах, и они полностью получают необходимое обезболивание.

«У нас запасов наркотических препаратов в Республике Карелия в связи с тем, что мы видоизменили закупки, механизм снабжения наших онкологических больных, на полтора года»,

- сказал министр. Он отметил, что по другим районам подобных жалоб не поступало.

Относительно того, когда для Костомукшской больницы будет закуплен аппарат МРТ, Охлопков сказал, что это перспектива 2025 года, хотя МРТ и не входит в стандарт оснащения центральной районной больницы. «Тем не менее, учитывая, что это северный район, мы пойдем навстречу. Мы поставили план - 2023-2025 год. Мы постепенно будем накапливать эти деньги из средств ненормированного страхового запаса. А речь идет о 110 миллионах рублей с учетом повышения цен... Я думаю, что в 2025 году мы МРТ все-таки закупим», - сказал министр. // Фото: unsplash.com