В Костомукше автомобиль снес столб и врезался в дерево

8 апреля автомобиль снес столб и врезался в дерево на севере Карелии. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».

ДТП случилось в 15:07 в районе перекрестка улиц Ленина - Интернациональная в Костомукше. Судя по всему машину выехала на полосу встречного движения. Что стало причиной маневра, осталось за кадром. После произошедшего из машины никто не вышел.

Несколько автомобилистов остановились после дорожного инцидента и поспешили к поврежденной машине. Один из, вероятно, весьма любопытных участников дорожного движения подъехал поближе к месту ДТП по газону и тротуару.