08 апреля 2020, 18:36
Очередной нарушитель попался ГИБДД в Петрозаводске
30-летний петрозаводчанин управлял иномаркой, не имея водительского удостоверения
Карельские автоинспекторы отстраняют от руля не только нетрезвых водителей, но и автомобилистов без прав.
Сегодня в Петрозаводске от управления был отстранен 30-летний мужчина, который не имел водительского удостоверения.
Петрозаводчанина отстранили от управления, а автомобиль отправили на специализированную стоянку.
Фото: Госавтоинспекция Карелии