Очередной нарушитель попался ГИБДД в Петрозаводске

Карельские автоинспекторы отстраняют от руля не только нетрезвых водителей, но и автомобилистов без прав.

Сегодня в Петрозаводске от управления был отстранен 30-летний мужчина, который не имел водительского удостоверения.

Петрозаводчанина отстранили от управления, а автомобиль отправили на специализированную стоянку.

Фото: Госавтоинспекция Карелии