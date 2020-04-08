08 апреля 2020, 18:36
Происшествия

Очередной нарушитель попался ГИБДД в Петрозаводске

30-летний петрозаводчанин управлял иномаркой, не имея водительского удостоверения

Карельские автоинспекторы отстраняют от руля не только нетрезвых водителей, но и автомобилистов без прав.

Сегодня в Петрозаводске от управления был отстранен 30-летний мужчина, который не имел  водительского удостоверения.

Петрозаводчанина отстранили от управления, а автомобиль отправили на специализированную стоянку.

Фото: Госавтоинспекция Карелии

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ГИБДД
дороги
транспорт