Жителя Карелии осудят за серию разбойных нападений на АЗС в Петербурге

Житель Карелии пойдет под суд за серию разбойных нападений на АЗС, совершенных в январе в Северной столице. Об этом сообщает Gazeta.spb.

За два дня мужчина обнес кассы трех автозаправок на Волхонском шоссе, в Кировском районе на проспекте Народного Ополчения, в Московском районе — на Кубинской улице. Налетчик действовал по одной и той же схеме. Угрожал оператору АЗС предметом похожим на нож и забирал деньги из кассы. В общей сложности ему удалось набить карман 40 тысячами рублей.

Налетчика задержали по горячим следам. Фигуранту уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы. Материалы направлены в Московский, Кировский и Красносельский суды.

Напомним, грабителя, перепугавшего кассиров петербургских автозаправок, задержали в Олонце.