В Кондопожском районе повреждены два авто, фура улетела в кювет

Сегодня на 442 км федеральной трассы «Кола» произошло тройное столкновение – кроссовера Рено Дастер, легкового автомобиля Рено Логан и седельного тягача с полуприцепом, сообщает ДТППТЗ.ру.

ДТП произошло на относительно прямом участке дороги в условиях сильного дождя, рассказали очевидцы. По предварительным данным, сначала столкнулись двигающиеся во встречных направлениях кроссовера и автопоезд. От встречного столкновения Дастер развернуло и отбросило вправо на отбойник. Тягач выехал за пределы дорожного полотна в лесополосу. После этого в аварийный Рено Дастер врезался двигающийся в попутном направлении Рено Логан.

Транспортные средства получили механические повреждения. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: Кирилл Сирич.