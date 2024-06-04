В Санкт-Петербурге наградили победителей конкурса детских рисунков

Церемония награждения южных художников, принявших участие в конкурсе, приуроченном к 95-летию Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината (входит в состав группы компаний «Карелия Палп»), состоялась 1 июня.

Конкурс стартовал 14 мая, в канун открытия XIX Петербургского Книжного салона, и продлился до 24 мая. К участию были приглашены желающие в возрасте от 5 до 14 лет. Юным художникам было предложено изобразить тех, кого они считают родственниками, друзьями, помощниками, соседями лесной ели.

27 мая на интернет-ресурсах «Петербургского дневника» было объявлено о церемонии награждения. А в первый день лета победители конкурса стали обладателями книги «Елка и ее родственники», выпущенной ограниченным тиражом детским издательством «Абраказябра» по инициативе «Карелии Палп». На ее страницах писатель рассказывает о мире хвойных, о важности ели в экосистеме леса, а также знакомит с процессом производства бумаги, с профессиями целлюлозно-бумажной промышленности и способами заботы о лесе.

Мы с большим нетерпением ждали подведения итогов конкурса и, когда получили приглашение, были очень рады. Благодарим организаторов этого творческого и познавательного проекта за выбор такой актуальной на сегодняшний день темы. Современных детей сложно отвлечь от гаджетов, они мало знают об окружающем мире. А чудесная книга, которую нам вручили, увлекла Злату с первых страниц. Здорово, что есть возможность познакомить детей с тем, как выращивают лес и делают бумагу. Это расширяет кругозор и прививает любовь к природе. Хочется, чтобы таких книг и мероприятий было больше,

– делится Виктория Каблукова, мама девятилетней Златы.

В День защиты детей юные художники не только получили награду, но и стали гостями праздника театра «Сказкин Дом»: получили мороженое и отправились в увлекательное «Путешествие по русским народным сказкам».

/Фото: пресс-служба "Карелия Палп"