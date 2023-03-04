В Кемской ЦРБ обновят стоматологию и откроют детскую поликлинику

Третий этаж в Кемской ЦРБ планируют отремонтировать в этом году. Здесь хотят разместить детскую поликлинику, в планах обновить и стоматологию.

В этом году в учреждении планируется капитальный ремонт 3 этажа терапевтического корпуса, где разместится детская поликлиника, сообщает пресс-служба правительства. Также полностью обновится стоматологическая служба, в том числе кабинет зубопротезирования.

Главврач больницы Закир Халилов рассказал, что стоматологическая служба, кабинет зубопротезирования разместятся в помещениях детской консультации. На их капитальный ремонт выделено 5 млн рублей. В стоматологию закупят новое современное оборудование, стоматологические кресла. Халилов заверил, что пока идет ремонт, за всеми сотрудниками стоматологии рабочие места сохранены.

«На время проведения ремонта услуга зубопротезирования жителям Кемского района предоставляется в медцентре ООО «Смайл – Кемь». Для оказания ортопедической стоматологической помощи отдельным категориям граждан выдаются направления»,

- приводит слова главврача пресс-служба регионального правительства.

Также в больнице отремонтируют помещение под компьютерный томограф. Для выездной работы специалистов в отдаленных поселках Кемская ЦРБ получит передвижной Фельдшерско-акушерский пункт. Также в планах строительство ФАПов в поселках Кузема и Панозеро. Разработана и проектно-сметная документация на строительство амбулатории в Рабочеостровске.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о ситуации вокруг кабинета зубопротезирования, нескольких переездах службы и сокращении штата, а также особенностях оказания помощи в коммерческой клинике «Смайл-Кемь». Подробнее в материале «Кеми «Дали по зубам» в ходе очередной оптимизации». // фото пресс-служба правительства РК