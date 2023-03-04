Карельские дошколята обсуждают проблемы экологии с учеными

Текст и фото: Алина Гапеева

Детский сад «Лесовичок» находится в Пряжинском районе. И посещают его обычные малыши из поселка Чална и других близлежащих населенных пунктов и даже из Петрозаводска. Детям здесь комфортно и интересно.

Между собой они называют его «Королевством Лесовичка». И действительно, в новом детском саду, построенном в Чалне два года назад, все выглядит, как в сказочном королевстве. Собственно говоря, сказка начинается во дворе. На прилегающей территории разместились 12 прогулочных площадок с яркими навесами и декоративными заборчиками. У входа в дошкольное учреждение скопились детские санки и снегокаты. В здании есть и чудо-техника под названием «лифт», но он используется только в служебных целях. На всю Чалну это пока единственное здание с грузоподъемным оборудованием.

В трехэтажном здании уютно разместились спортивный и музыкальный залы, несколько игровых и учебных комнат, технические помещения, кабинеты психолога, медицинского работника, логопеда, педагогов... Все радует: стены помещений выкрашены разноцветными красками мягких тонов, новая мебель, современное оборудование и звонкие детские голоса.

Каждый день несет маленьким почемучкам сюрпризы. Недавно, например, они провели грандиозный опыт по превращению еловой веточки из зеленой в «заснеженную» при помощи солевого раствора. «Чудеса, да и только! — удивлялась детвора, глядя на рукотворные кристаллы-снежинки.

А чуть позже в гостях у дошколят побывали самые настоящие ученые — научные сотрудники Института леса Карельского научного центра Российской академии наук. Все было очень серьезно: дети и взрослые собрались на «ученый совет» в экологической лаборатории «Кладовая Лесовичка».

— Ученые в детском саду!.. Не рано ли? — спрашиваю заведующую дошкольным учреждением Оксану Ерюшкину.

— Что вы! В самый раз. Вообще, ученым не часто приходится выступать перед столь юной аудиторией, но наши друзья из Института леса КНЦ РАН быстро нашли общий язык с детьми, закрепив дружбу физкультминуткой. Потом мы заключили договор между детским садом и Институтом леса. На своих занятиях научные сотрудники стараются дать ребятишкам знания по экологической теме, используя научные термины. При таком общении детки быстро запоминают незнакомые слова и успешно пополняют свой словарный запас. И вообще, чем больше давать детям интересного и полезного материала, тем успешнее они развиваются.

Вот и на этот раз они с широко распахнутыми глазами слушали рассказ о разных видах деревьев Карелии, о вулканах, кислороде, клетках... А я только удивлялась, что дошколятам знакомы такие понятия, как «молекула», «фитопланктон» и прочие «умные» слова.

Вдобавок ко всему, обстановка помещения очень даже располагает юных исследователей к новым знаниям. В шкафчике расставлены колбы, мензурки, есть микроскоп, на стене — рисунок мультяшного лося... К слову, благоустройством помещения занимались сами сотрудники детского сада.

— Меня всегда волновала проблема загрязнения окружающей среды, а сейчас экологические вопросы стоят особенно остро. Все чаще мы приходим к мнению, что воспитывать любовь к окружающему миру необходимо с самого раннего возраста, — убеждена Оксана Ерюшкина.

Это она вместе с коллегами разработала для своих подопечных лабораторию «Кладовая Лесовичка».

— Радует, что у меня есть хорошая поддержка, творческие и целенаправленные люди — это воспитатели и родители ребятишек. И, конечно, любимые воспитанники, любознательные, веселые, очень энергичные.

Физкультурная минутся с учеными

Сейчас тридевятое царство-государство посещают больше двухсот малышей, которые разместились в 12 группах. В каждой оборудованы спальни, туалетные комнаты, пищевые блоки. Любая мелочь здесь сделана с душой, будь то поделка, полочка под цветы, оформление в актовом зале или уголочек «Буккроссинг».

Детский сад «Лесовичок» потихоньку обживается. Оборудование кабинета безопасности сейчас находится в стадии завершения: осталось расставить мебель, разместить дорожные знаки и разобрать несколько коробок с новенькими игрушками.

Детсад построили в рамках национального проекта «Демография». На его строительство ушло 190 миллионов рублей из федерального бюджета и выделено 67 миллионов из бюджета Карелии. Долгожданный праздник для родителей настал осенью 2021 года.

До мая 2020 года чалнинский детский сад размещался в пяти приспособленных зданиях, построенных "до нашей эры", а точнее в 1950—1980-х годах. Открытия нового, комфортабельного детского сада с нетерпением ждали многие мамы и папы.

— Мои дети с удовольствием ходят в детский сад. По крайней мере, утром их будить не надо, а вечером с трудом забираю домой — приходится уговаривать, — с улыбкой говорит Елена Тимерханова, мама двух малышей.

Каждое утро любознательные мальчики и девочки радостно спешат в сказку под названием «Лесовичок». А сказка — это очень серьезно, ведь в ней заключены коды всей жизни.