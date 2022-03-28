В карельском поселке загадочно вспыхнул телефонный кабель

Днем 27 марта, в 13 часов 29 минут на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о том, что на опоре ЛЭП в селе Спасская Губа горит телефонный кабель.

Прибывшие к месту вызова поселковые пожарные скинули кабель со столба и потушили огонь подручными средствами.

В результате пожара телефонный кабель был поврежден огнем на площади два погонных метра.

По какой причине произошел пожар, пока не установлено. Как этот пожар отразился на телефонной связи, не сообщается. // Фото: Skitterphoto/pixabay.com