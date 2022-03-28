Память о героях Великой Отечественной войны уничтожили вандалы

Информационный щит на смотровой площадке на водопад в поселке Падун сорвали и унесли неизвестные. Об этом очевидец сообщил в группе «Медвежьегорск Оnline» ВКонтакте.

- Так могут поступать только трусы, которые под покровом ночи уничтожают память о героях. Которые завидуют победам своих земляков,

- написал он.

Мужчина добавил, что считает свой пост в паблике обращением в правоохранительные органы и попросил найти и наказать виновных.

В комментариях пользователи возмутились, многие задались вопросом, зачем понадобилось так поступать.

Некоторые предположили, что просто кому-то понадобился материал, на котором были нанесены фотографии, памятные даты и информация. // Фото: «Медвежьегорск Online»/ВКонтакте