28 марта 2022, 07:12
Память о героях Великой Отечественной войны уничтожили вандалы
Щит с памятными датами и информацией о земляках сорвали в Медвежьегорском районе
Информационный щит на смотровой площадке на водопад в поселке Падун сорвали и унесли неизвестные. Об этом очевидец сообщил в группе «Медвежьегорск Оnline» ВКонтакте.
- Так могут поступать только трусы, которые под покровом ночи уничтожают память о героях. Которые завидуют победам своих земляков,
- написал он.
Мужчина добавил, что считает свой пост в паблике обращением в правоохранительные органы и попросил найти и наказать виновных.
В комментариях пользователи возмутились, многие задались вопросом, зачем понадобилось так поступать.
Некоторые предположили, что просто кому-то понадобился материал, на котором были нанесены фотографии, памятные даты и информация. // Фото: «Медвежьегорск Online»/ВКонтакте