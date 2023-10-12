В карельском поселке людей лечат в невыносимых условиях

Уровень медицинского обслуживания в поселках Карелии часто удручает. В поселке Пудожгорский, который находится в Пудожском районе республики, он вызывает шок. Старая врачебная амбулатория просто разваливается. Протекающая крыша, грибок на стенах, сломанное крыльцо, разваливающиеся полы - в таких условиях лечат людей.

«Крик о помощи» - так назвала свой пост в паблике «Жесть Карелия» жительница поселка Наталия Слепченко. Она разместила фотографии, на которых видно, в каком состоянии врачебная амбулатория.

Когда идет дождь, жители поселка, пришедшие на прием в амбулаторию, подставляют тазики. И снимают видео.

«Мы обращались и в ЦРБ Пудожа, и в минздрав, нас никто нигде не слышит. Нас просто футболят, как мяч на футбольном поле, хотя все в курсе этой проблемы»,

- рассказывают жители поселка Пудожгорский.

Поселок находится в составе Пяльмского сельского поселения. После многочисленных обращений в местную администрацию, наконец, затеяли ремонт крыльца и туалета. Однако увидев результаты этого «ремонта», сельчане испытали очередной шок. На видео они призывают друг друга не материться. Понимаем, это трудно.

Так же, как и крыльцо, наспех сколочен туалет «прямого падения»: из тонких досок, которые уже сейчас еле держатся.

«Что нам еще нужно сделать, чтобы нас услышали? Куда еще обращаться?»,

- задают вопросы жители поселка.

Минздрав Карелии сегодня среагировал оперативно. Согласно официальному комментарию, новый ФАП в поселке Пудожгорский построят в 2025 году.

"Сразу построить новые ФАПы и врачебные амбулатории везде, где это необходимо, невозможно, поэтому в рамках программы разработан план строительства и ремонтов. Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Пудожгорский Пудожского района находится в приспособленных помещениях, принадлежащих местной администрации, обслуживает 515 человек. По плану Пудожской ЦРБ в поселок выезжают врачи-специалисты, проводится диспансеризация населения и другие обследования",

- говорится в пресс-релизе минздрава Карелии.

К пресс-релизу прилагается и фото - чтобы жители многострадального Пудожгорского увидели, какой именно у них построят ФАП. Вот такой серенький, как в деревне Тивдия Кондопожского района.

Также республиканский минздрав сообщает, что хочет продлить программу обновления ветхих амбулаторий до 2030 года. Не уверены, что даже такой срок спасет ситуацию, в Карелии множество населенных пунктов, где качество медицинского обслуживания ниже плинтуса.

Поселок Пудожгорский - большое по меркам Карелии поселение. И 515 человек, которые обслуживаются в так называемой «врачебной амбулатории», - тоже немало. Но даже если бы там жили сто человек, неужели нельзя создать необходимые условия для их лечения? Ладно, не суперсовременные, не высокотехнологичные, просто нормальные условия? И, как обычно, людям приходится кричать о помощи, только тогда их слышат. Хотя и это не всегда. // Фото и видео: Наталия Слепченко.