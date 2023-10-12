Одним своим видом наряд ДПС предотвратил нарушение в Петрозаводске

Водители двух машин в Петрозаводске собирались свернуть в неположенном месте, но внезапно показался наряд ДПС. Об этом сообщили в группе Госавтоинспекции ВКонтакте и опубликовали видео с камеры «Ситилинк».

Инцидент случился 11 октября на пересечении улиц Красной и Анохина. Здесь нельзя поворачивать налево от Антикайнена, но двое автомобилистов намеревались сделать это.

Мимо проезжали сотрудники ГИБДД и своим видом напугали потенциальных нарушителей. Те поспешили тут же повернуть направо. // фото: скриншот видео ГИБДД Петрозаводска/ВКонтакте