12 октября 2023, 18:44
Одним своим видом наряд ДПС предотвратил нарушение в Петрозаводске
Забавный случай с двумя автомобилями попал в кадр камеры уличного видеонаблюдения
Водители двух машин в Петрозаводске собирались свернуть в неположенном месте, но внезапно показался наряд ДПС. Об этом сообщили в группе Госавтоинспекции ВКонтакте и опубликовали видео с камеры «Ситилинк».
Инцидент случился 11 октября на пересечении улиц Красной и Анохина. Здесь нельзя поворачивать налево от Антикайнена, но двое автомобилистов намеревались сделать это.
Мимо проезжали сотрудники ГИБДД и своим видом напугали потенциальных нарушителей. Те поспешили тут же повернуть направо. // фото: скриншот видео ГИБДД Петрозаводска/ВКонтакте