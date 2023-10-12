12 октября 2023, 16:58
Отремонтированный в Петрозаводске автовокзал остается закрытым
Ремонт здания автобусного вокзала завершился, но транспорт отправляется с железнодорожного
Автобусный вокзал в Петрозаводске готов принять транспорт и пассажиров. Однако несмотря на завершение ремонта, автовокзал еще закрыт, сообщили в группе компании «Карелавтотранс» ВКонтакте.
Когда вокзал откроют, не сообщают, но обещают уведомить об этом, когда станет ясно. Автобусы пока отправляются от железнодорожного вокзала, билеты продают тоже там.
Горожане в комментариях беспокоятся, что процесс затянется: какая-нибудь комиссия обнаружит недостатки, потом их будут очень долго устранять. // фото: «Петрозаводск говорит»