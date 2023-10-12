Три протокола составлены на автохама за рулем автобуса в Петрозаводске

Сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя автобуса, грубо нарушившего правила дорожного движения утром 10 октября на проспекте Ленина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На 53-летнего водителя составлены три протокола - за незанятие соответствующего положения на проезжей части перед поворотом, за повторный проезд на красный свет и за выезд на полосу встречного движения.

По двум статьям автомобилисту грозит лишение прав на 4-6 месяцев. С нарушителем также проведена профилактическая беседа. // Фото: скриншот видео Sampo.ru, ГИБДД