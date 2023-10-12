12 октября 2023, 16:50
Три протокола составлены на автохама за рулем автобуса в Петрозаводске
Сотрудники ГИБДД нашли водителя, несколько раз грубо нарушившего правила дорожного движения
Сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя автобуса, грубо нарушившего правила дорожного движения утром 10 октября на проспекте Ленина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На 53-летнего водителя составлены три протокола - за незанятие соответствующего положения на проезжей части перед поворотом, за повторный проезд на красный свет и за выезд на полосу встречного движения.
По двум статьям автомобилисту грозит лишение прав на 4-6 месяцев. С нарушителем также проведена профилактическая беседа. // Фото: скриншот видео Sampo.ru, ГИБДД