12 октября 2023, 16:20
Общество

Больше двухсот бездомных собак отловили в Петрозаводске

Животных с улиц стерилизуют и временно содержат в вольерах

С начала этого года в Петрозаводске отловили 109 бродячих собак. Их увезли в приют и стерилизовали, сообщили в пресс-службе мэрии.

Все животные остаются в вольерах, пока их не заберут владельцы либо не найдутся новые хозяева. Часть бездомных животных принимают городские зоозащитники. Они также стерилизуют живущих в промышленных зонах собак.

Владельцев домашних питомцев предупредили, что их нельзя отпускать на самовыгул. // фото: isakarakus/ pixabay.com

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
бездомные собаки
отлов