Больше двухсот бездомных собак отловили в Петрозаводске

С начала этого года в Петрозаводске отловили 109 бродячих собак. Их увезли в приют и стерилизовали, сообщили в пресс-службе мэрии.

Все животные остаются в вольерах, пока их не заберут владельцы либо не найдутся новые хозяева. Часть бездомных животных принимают городские зоозащитники. Они также стерилизуют живущих в промышленных зонах собак.

Владельцев домашних питомцев предупредили, что их нельзя отпускать на самовыгул. // фото: isakarakus/ pixabay.com