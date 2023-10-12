Подготовка к весеннему сезону началась в Петрозаводске

В Петрозаводске началась подготовка к весеннему сезону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

В скверах и на площадях города на этой неделе были высажены луковицы тюльпанов. В следующем году Петрозаводск украсят желтые и красные цветы. В ближайшее время на проспекте Ленина посадят десять лип. В Александровском сквере будут высажены 30 ив.

Горожанам напомнили, что пожаловаться на некачественные работы в Петрозаводске можно по телефону 051. // Фото «Петрозаводск говорит»