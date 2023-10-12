Из-за долгов у отца четверых детей в Сегеже отобрали землю

Житель Сегежи лишился земельного участка, который помогал ему содержать четверых детей. Мужчина задолжал и не вернул деньги, на его имущество обратили взыскание, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

С иском обратился судебный пристав и попросил взыскать участок земли в счет погашения долга. Сегежанин возражал и предлагал альтернативу. Он утверждал, что может продать автомобили, а также выплатить еще 100 тысяч рублей.

Лишаться земли он не хотел, так как на нем расположена постройка, которую мужчина сдает в аренду и получает с этого деньги, чтобы воспитывать четверых детей.

Однако суд не нашел у него другого имущества, которым он мог бы погасить долг. Поэтому требования судебного пристава удовлетворили и взыскали земельный участок. Деньги с его продажи пойдут в счет погашения долга. Но должник может рассчитаться до выставления участка на торги и вернуть свое имущество. // фото: fabrikasimf/ pixabay.com