В Росавиации не подтвердили сообщения о сигналах тревоги в самолетах

В Росавиации не подтвердили информацию о массовых сигналах тревоги, поступивших с пяти российских лайнеров.

«Все полеты выполняются штатно и с обеспечением должного уровня безопасности полетов»,

- сказано в сообщении федерального агентства в телеграм-канале. Ведомство опровергло появившуюся 12 октября в СМИ информацию срабатывании бортовых ответчиков и полетах самолетов в нештатном режиме.

В Росавиации предположили, что журналисты получили информацию о сигналах тревоги с иностранного сервиса отслеживания полетов FlightRadar24. В нем, вероятно, произошел системный сбой. В ведомстве напомнили, что российские специалисты не несут ответственность за точность данных, которые предоставляет иностранный сервис. А также отметили, что специалисты Санкт-Петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения не зафиксировали никаких срабатываний ответчиков в аварийном режиме в автоматизированной системе управления воздушным движением.

Напомним, агентство ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах сообщило о сигналах тревоги, которые поддали пять самолетов, летевших в Москву и Петербург. В издании произошедшее назвали сбоем в системе отслеживания. // фото freepik.com/ onlyyouqj