В карельском поселке отметили День урожая

Погода для сельского гулянья оказалась самой подходящей — солнечной, безветренной. Работали торговые ряды, проходил мастер- класс по изготовлению куклы-оберега, развлекательная и концертная программы.

«Во время праздника проходила дегустация соленых огурцов. Выбирали самый соленый. Победила Надежда Завиновская. В конкурсе «Сама большая тыква» победа досталась семье Наваловых.

«Огородным чудом» удивила" семья Кондукторовых – Кугаппи. Они явили миру длиннющий огурец», —- рассказала Наталья Гадова.

Гости праздника отметили, что на День урожая народу собралось не так много, как ожидали, вероятно, еще не все завершили огородные дела.//фото Анны Злобиной