28 сентября 2023, 08:36
Общество

В карельском поселке отметили День урожая

Гости праздника в Чалне дегустировали соленые огурцы, выбрали самую большую тыкву и оценили «огородное чудо»

Погода для сельского гулянья оказалась самой подходящей  —  солнечной, безветренной. Работали торговые ряды, проходил мастер- класс по изготовлению куклы-оберега, развлекательная и концертная программы.

 

 

«Во время праздника проходила дегустация соленых огурцов. Выбирали самый соленый. Победила Надежда Завиновская. В конкурсе «Сама большая тыква» победа досталась семье Наваловых. 

 

 

«Огородным чудом» удивила" семья Кондукторовых – Кугаппи. Они явили миру длиннющий огурец», —- рассказала Наталья Гадова.

Гости праздника отметили, что на День урожая народу собралось не так много, как ожидали, вероятно, еще не все  завершили огородные дела.//фото Анны Злобиной

Обсудить
Метки: 
Чална пряжинский район
праздник урожая
народные традиции