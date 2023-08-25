В карельском минстрое отреагировали на массовую утечку газа

Петрозаводчане 24 августа почувствовали в квартирах сильный запах газа. В карельском минстрое со ссылкой на «Карелгаз» сообщили, что запах газа был связан, вероятно, с увеличением содержания одоранта в природном газе. В министерстве сообщили, что никаких серьезных происшествий не было выявлено.

В некоторых случаях специалисты обнаружили микроутечки газа, в других случаях - газовое оборудование было в порядке, утечек не было.

«Аварийные бригады устраняли причины микроутечек или перекрывали газ и передавали информацию в обслуживающие конкретный дом газовые организации информацию для дальнейшего устранения», - сказано в сообщении минстроя Карелии. // фото freepik.com/ ededchechine