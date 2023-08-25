Массовые утечки газа вчера вечером привели в ужас петрозаводчан

Вечером в четверг, 24 августа, множество жителей Петрозаводска почувствовали очень сильный запах газа. Более 50 звонков поступили в аварийную службу с Ключевой и Октябрьского района. Одна из горожанок написала в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск», что ее семья сидела с открытыми окнами до начала третьего ночи.

Петрозаводчанка позвонила диспетчеру около часа ночи, так как сильно замерзла, от холода не спасало даже одеяло. Диспетчер ответила, что бригады не справляются – слишком много заявок.

По словам сотрудницы, шквал звонков связан с тем, что в природный газ накануне добавили химикат, который благодаря своему запаху помогает выявить утечки.

- И я впала в некоторый ступор. Получается, что в нашей квартире была проблема с газовой колонкой и мы об этом не знали. И что могло произойти, если бы не эта организованная проверка… Стало страшно,

- написала женщина.

Она отметила, что каждый год проверяет газовую плиту и колонку, однако это совсем не панацея, как выяснилось после ЧП. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» / ВКонтакте