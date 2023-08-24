Мост, который уже трижды ремонтировали, могут просто демонтировать

Карельские чиновники, кажется, нашли оригинальный способ решения проблем: когда что-то неоднократно ломается, это что-то надо не чинить снова, а просто ликвидировать.

Такой вывод можно сделать из ответа олонецких чиновников на проблему дырявого пешеходного мостика через реку Олонку. Между тем подвесные мосты являются одной из визитных карточек Олонецкого района. Их показывают гостям.

На днях в паблике «Чтобы лучше было жить» появились фотографии деревянной переправы в деревне Путилица, на которой не было части досок: «Все дыры снимать не стали».

В комментариях появилось сообщение от лица районной администрации. В нем говорилось, что этот подвесной мост трижды ремонтировали в этом году, а на капитальные работы денег в местном бюджете нет. Чиновники считают, что ущерб конструкциям пешеходной переправы наносят мотоциклисты и велосипедисты. В связи с этим в районной администрации раздумывают над тем, как бы этот мост закрыть и демонтировать, ведь альтернатива для перехода через реку у местных есть в другой деревне или Олонце.

Другие подписчики группы заметили, что доски ломают и на других переправах и предположили, что делает это кто-то специально. Но, видимо, искать виноватых и воздействовать на них штрафом или другом способом, например, обязать отремонтировать – это слишком длинный путь и самый простой вариант для чиновников – закрыть и разобрать. // фото freepik.com/ gpointstudio