Перевернутый остановочный павильон в Петрозаводске так и не подняли

Упавшую уже достаточно давно конструкцию на остановке «Улица Достоевского» так и не поставили на место. Горожане выражают возмущение в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

- Как вам остановка на Муезерской? Люди так и сидят на краю упавшей скамеечки в ожидании автобуса уже месяц,

- написал один из пользователей и опубликовал фотографию.

Напомним, павильон со скамейками убрали строители и выбросили на обочину. В результате людям негде ни посидеть, ни укрыться от солнца или дождя.

Автор снимка написал, что пассажиры ждут транспорт, сидя на краешке упавшей скамейки. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте