В Карелии за неделю 3218 человек заболели ОРВИ

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в республике. За прошедшую неделю в Карелии зарегистрировано 3218 случаев ОРВИ. Больше всего заболевших в возрастной группе: 15 лет и старше.

При обследовании больных специалисты выделили два риновируса, вирусов гриппа не обнаружено. Также пять человек были госпитализированы с ОРВИ.

Что касается распространения коронавирусной инфекции в регионе, то, как отмечают в Роспотребнадзоре, на 35 календарной неделе сохраняется тенденция к снижению.

По данным на 6 сентября, ковид был подтвержден у 61971человек, из них дети до 17 лет - 6300, граждане старше 65 лет - 10271. (фото businesspskov.ru)