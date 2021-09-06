Клещи покусали более 20 жителей Карелии за прошедшую неделю

24 жителя Карелии за прошедшую неделю обратились за квалифицированной помощью после того, как обнаружили на себе клеща. В Петрозаводске было зафиксировано семь обращений, сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего по данным на 3 сентября в лечебно-профилактические учреждения региона из-за клещей обратились 2838 человек, из них 539 детей. Обращения зарегистрированы на 17 административных территориях республики.

С начала эпидсезона специалисты подтвердили девять случаев заболевания клещевого энцефалита, восемь случаев клещевого боррелиоза, из них один ребенок. (фото Erik_Karits, pixabay.com)