В Карелии выявлен 61 зараженный коронавирусом за сутки

За последние сутки в Карелии выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Среди заболевших 11 детей. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Из числа новых инфицированных девять человек находятся в состоянии средней тяжести, один человек - в тяжелом состоянии.

Новых жертв пандемии в Карелии нет. Количество умерших осталось прежним - 1509 человек. Фото: pixabay.com/leo2014