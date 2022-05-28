28 мая 2022, 09:20
В Карелии выявлен 61 зараженный коронавирусом за сутки
Новых жертв пандемии в республике нет
За последние сутки в Карелии выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Среди заболевших 11 детей. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с пандемией.
Из числа новых инфицированных девять человек находятся в состоянии средней тяжести, один человек - в тяжелом состоянии.
Новых жертв пандемии в Карелии нет. Количество умерших осталось прежним - 1509 человек. Фото: pixabay.com/leo2014